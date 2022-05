Secondo quanto comunicato da G?ówny Urz?d Statystyczny (Gus, l'ente nazionale di statistica di Varsavia), in aprile le vendite retail sono rimbalzate in Polonia del 33,4% annuo, in ulteriore accelerazione rispetto al 22,0% di marzo (e al 16,5% di febbraio) e nella quattordicesima espansione consecutiva dopo una striscia di contrazione durata sei mesi.

Secondo quanto comunicato da G?ówny Urz?d Statystyczny (Gus, l'ente nazionale di statistica di Varsavia), in aprile le vendite retail sono rimbalzate in Polonia del 33,4% annuo, in ulteriore accelerazione rispetto al 22,0% di marzo (e al 16,5% di febbraio) e nella quattordicesima espansione consecutiva dopo una striscia di contrazione durata sei mesi. Il dato è superiore al 30,6% del consensus. Su base sequenziale le vendite al dettaglio sono invece salite del 2,1% dopo il rialzo dell'1,4% di marzo (0,9% in febbraio).

