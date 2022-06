Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Sondrio, riunitosi ieri, ha esaminato e approvato in tarda serata il Piano Industriale 2022- 2025 di Gruppo.

IL PIANO CONFERMA LA NATURA DELLA POPOLARE DI SONDRIO: UNA "BANCA CHE FA BANCA", DETERMINATA A ESSERE VICINA ALLA CLIENTELA E A CRESCERE NELLA GESTIONE DEL RISPARMIO E NELLA BANCASSICURAZIONE, CON UNA VOCAZIONE A INNOVARE IN AMBITO DIGITALE. OLTRE 550 MILIONI DI EURO IN DIVIDENDI NEI PROSSIMI 4 ANNI, PAYOUT RATIO ANNUO DEL 50%.

GENERAZIONE DI VALORE SIGNIFICATIVA E SOSTENIBILE

• Utile netto in crescita a 323 €Mln nel 2025

• Aumento del ROE al 9,2% nel 2025

REMUNERAZIONE DEGLI AZIONISTI IN CRESCITA

• Oltre 550 €Mln di dividendi previsti in arco piano

• Payout ratio al 50% ogni anno

SOSTENUTA REDDITIVITÀ CARATTERISTICA

• Redditività core in crescita a 1,1 €Mld nel 2025

• Aumento del margine di interesse a 667 €Mln nel 2025, con CAGR 2021-2025 pari a 6%

• Crescita delle commissioni nette a 443 €Mln, con CAGR 2021-2025 pari a 5,5%

CREDITO FULCRO DELLA VALUE PROPOSITION BPS, NUOVA SPINTA SU RISPARMIO GESTITO E BANCASSICURAZIONE

• Crediti netti alla clientela in crescita a 35,9 €Mld nel 2025

• Volumi di risparmio gestito e assicurativo a 13,8 €Mld nel 2025 con CAGR 2021- 2025 pari al +12%

• Premi assicurativi in crescita nel quadriennio con CAGR 2021-2025 pari al +11%

ELEVATA SOLIDITÀ PATRIMONIALE E ROBUSTA POSIZIONE DI LIQUIDITÀ

• CET 1 ratio al 15,6% a fine 2025 e superiore al 15% in ogni anno del Piano

• Liquidity Coverage Ratio superiore al 140% in ogni anno del Piano

• Net Stable Funding Ratio superiore al 125% in ogni anno del Piano

CONTINUA ATTIVITÀ DI DERISKING

• NPL ratio lordo in diminuzione al 3,8% al 2025

• Costo del rischio a 47 pb al 2025

SVILUPPO TECNOLOGICO SOSTENUTO DA IMPORTANTI INVESTIMENTI

• Investimenti in personale e digitalizzazione, con base costi sotto controllo, pari a 619 €Mln al 2025

• Cost/income ratio in calo al 51,8% nel 2025

PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE TEMATICHE ESG

• Integrazione dei fattori ESG nei processi del credito e approvazione di una policy del credito responsabile

• Identificazione del percorso di carbon neutrality e portfolio alignment

• Sviluppo di prodotti e servizi a connotazione ESG

"È per me ragione di orgoglio poter presentare il nostro primo Piano industriale dopo esserci trasformati in S.p.A. a fine 2021. Con la fondazione avvenuta a Sondrio nel 1871, siamo stati una delle prime banche popolari del Paese. La nostra vocazione è crescere. Crescere assieme ai nostri clienti, con i nostri dipendenti, oltre i confini di una tradizionale Banca del Territorio. Con rigore, disponibilità verso i clienti, vicinanza alle comunità delle aree servite, preservando la nostra identità ma continuando a innovare", ha dichiarato Mario Alberto Pedranzini, Amministratore Delegato di Banca Popolare di Sondrio. "Negli ultimi dieci anni, caratterizzati dalle note difficoltà di contesto, il nostro margine operativo ha ampiamente coperto e superato le perdite sui crediti, diversamente dalla media delsettore. La nostra patrimonializzazione è ai vertici del sistema. Siamo la Banca italiana che più è cresciuta organicamente, investendo sulle persone e sulla Rete. Il Piano industriale "Next Step" 2022-2025 racconta le prospettive di una "banca che fa banca", concentrata sui propri ambiti distintivi, intenzionata a crescere su aree, quali la gestione del risparmio e la bancassicurazione, in cui riteniamo di avere ancora ampio potenziale, evolvendo in senso digitale la relazione con la nostra clientela. Questa banca si impegna a distribuire nei prossimi anni più di mezzo miliardo di dividendi, con un payout annuo del 50%."

