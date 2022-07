Portobello, società proprietaria della omonima catena retail di prodotti di qualità a prezzi accessibili e attiva attraverso l'attività di barter nel settore media advertising, quotata sul mercato Euronext Growth Milan - facendo seguito al comunicato stampa del 22 giugno 2022 - comunica che in data 5 luglio 2022 ha perfezionato l'acquisto del ramo d'azienda "marketplace" di ePrice Operations S.r.l. dopo aver concluso le relative procedure sindacali.

Il prezzo finale, che dovrà essere corrisposto entro il 30 luglio 2022, è pari a Euro 5.913.493, di cui accollo di debito pari a Euro 797.663.

Il ramo d'azienda, che comprende anche 24 dipendenti, è stato acquistato attraverso PB Online S.r.l., società costituita nel mese di Maggio 2022 e che sarà partecipata e gestita pariteticamente con Riba Mundo Tecnologia S.L., con cui Portobello ha convenuto il perfezionamento dell'investimento comune.

Roberto Panfili, Co-founder e COO di Portobello S.p.A., ha dichiarato: "Pioniere dell'e-commerce in Italia, in oltre vent'anni di presenza sul mercato ePrice ha gradualmente consolidato la sua brand awareness fino ad attestarsi tra i leader nella vendita online di elettronica. Questa acquisizione consentirà nel breve-medio periodo un'integrazione omnichannel tra e-commerce e catena retail, grazie a cui saremo in grado di ampliare l'offerta e i canali di vendita per i consumatori finali e, al contempo, migliorare i nostri KPI economico-finanziari attraverso economie di scala crescenti."

