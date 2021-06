[Webinar Gratuito] Clicca qui ORA per scoprire come GUADAGNARE 50€ OGNI GIORNO in 15 MINUTI senza perdere neanche un'occasione con la MIGLIORE STRATEGIA DI TRADING SULL' EUR/USD** .

Portobello, Società proprietaria dell'omonima catena retail e leader nel settore Media & Advertising tramite l'attività di barter, in linea con la strategia di crescita della rete commerciale e del consolidamento del marchio sul territorio italiano, ha inaugurato il 29 giugno 2021 - alla presenza di Paolo Berlusconi, ospite d'onore dell'evento a cui è stato affidato il taglio del nastro - un nuovo maxistore in pieno centro a Milano, in Via Torino 15. Il maxistore si trova all'angolo con via Speronari all'interno del celebre "palazzo che respira", la cui facciata non rappresenta solo una distintiva composizione architettonica ma anche un concentrato di tecnologia basata su principi naturali a basso impatto ambientale. Il negozio ha un'ampiezza di quasi 1.000 mq dislocati su 3 livelli con scala mobile e ascensore e darà lavoro a 15 persone appositamente assunte e formate. Roberto Panfili, Co-founder e COO di Portobello S.p.A., ha commentato: "Il 2021 è l'anno della ripartenza, in particolar modo per il comparto degli esercizi commerciali e della distribuzione, tra i più colpiti dalla pandemia. Sono molto felice, quindi, di inaugurare il nuovo punto vendita di Portobello che si sta affermando come una catena di riferimento per i consumatori milanesi, dopo i successi a Roma e nel Lazio". Sono quattro le macro categorie merceologiche che verranno offerte nel negozio: casalinghi, elettronica e regali, tessile e abbigliamento, cura della casa e della persona. I negozi Portobello, allestiti nel pieno rispetto delle norme di igiene e prevenzione anticontagio da Covid-19, sono in grado di garantire ai propri clienti un servizio completamente sicuro e al contempo un'esperienza d'acquisto piacevole e coinvolgente. (GD - www.ftaonline.com)

