Portobello, Società proprietaria dell'omonima catena retail e leader nel settore Media & Advertising tramite l'attività di barter, in linea con la strategia di crescita della rete commerciale e del consolidamento del marchio sul territorio italiano, comunica che è stato inaugurato un nuovo maxistore in Veneto, a Portogruaro (VE), all'interno del centro commerciale "Adriatico 2". Con oltre 2000 posti auto, diversi caffè e ristoranti, eventi tematici e moltissimi negozi dei migliori brand, il centro commerciale "Adriatico 2" rappresenta un punto di riferimento per lo shopping e l'intrattenimento locale. Il negozio all'interno del centro commerciale "Adriatico2" ha un'ampiezza di circa 1500 mq e dà lavoro a 13 persone appositamente assunte e formate. Sono quattro le macro categorie merceologiche che vengono offerte all'interno dei negozi: casalinghi, elettronica e regali, tessile e abbigliamento, cura della casa e della persona. I negozi Portobello, allestiti nel pieno rispetto delle norme di igiene e prevenzione anti-contagio da Covid-19, sono in grado di garantire ai propri clienti un servizio completamente sicuro e al contempo un'esperienza d'acquisto piacevole e coinvolgente. (GD - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.