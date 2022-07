Il Consiglio di Amministrazione di Portobello, società proprietaria della omonima catena retail di prodotti di qualità a prezzi accessibili e attiva attraverso l'attività di barter nel settore media advertising, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, riunitosi in data 14 luglio 2022, ha preso atto delle dimissioni, con efficacia immediata, del dott. Emanuele Ferrari, Consigliere non esecutivo e Indipendente, eletto dall'Assemblea degli Azionisti del 19 aprile 2021, per sopraggiunti impegni di natura professionale. Il dott. Ferrari ha dichiarato, conformemente alle risultanze in possesso della Società, di non detenere ad oggi, né direttamente né indirettamente, azioni di Portobello S.p.A.. Portobello ringrazia il dott. Ferrari per l'attività svolta e la professionalità dimostrata nell'esercizio delle sue funzioni consiliari. Il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì proceduto a nominare per cooptazione il dott. Ciro Esposito quale nuovo Consigliere di Amministrazione Indipendente. Si precisa che, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, il dott. Esposito non possiede alla data del 14 luglio 2022, né direttamente né indirettamente, azioni della Società. Il curriculum vitae del nuovo Consigliere di Amministrazione Indipendente è disponibile sul sito internet della Società (www.portobellospa.it). Il dott. Esposito ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dalla normativa applicabile e, sulla base di tale dichiarazione, della documentazione prodotta e delle informazioni a disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione, con l'approvazione del Collegio Sindacale, ha accertato il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, oltre che i suddetti requisiti di indipendenza, preliminarmente valutati positivamente anche dall'Euronext Growth Advisor, in conformità alla disciplina applicabile. Il dott. Esposito, classe 1959, ha maturato, nel corso della trentennale carriera, importanti esperienze in ambito distributivo e nello sviluppo di punti vendita diretti e in franchising per primarie multinazionali di beni di largo consumo. È stato, inoltre, membro del consiglio direttivo di Confimprese e del Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali. La cooptazione del nuovo membro dell'organo amministrativo, che resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti della Società, è avvenuta in conformità a quanto previsto dall'articolo 20.14 dello Statuto Sociale e dall'articolo 2386 del codice civile.

