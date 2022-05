Poste Italiane S.p.A. ("Poste Italiane"), in esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 27 maggio 2022 nei termini già comunicati al mercato, intende avviare, a partire dal 30 maggio 2022, un programma di acquisto di azioni proprie. Il programma sarà attuato mediante acquisti diretti, nel rispetto dei vincoli della normativa applicabile e della delibera assembleare. L'acquisto di azioni proprie è finalizzato ad adempiere agli obblighi derivanti dalla remunerazione variabile da corrispondersi in azioni di Poste Italiane destinata ad Amministratori e dipendenti del gruppo Poste Italiane. L'operazione di acquisto di azioni proprie potrà riguardare un massimo di 2,6 milioni di azioni Poste Italiane, rappresentative dello 0,20% circa del capitale sociale, e un esborso complessivo fino a 40 milioni di euro. Gli eventuali acquisti verranno effettuati sul mercato MTA in ottemperanza all'art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971/1999 e alle altre disposizioni applicabili, in modo da assicurare il rispetto della parità di trattamento degli azionisti ex art. 132 del T.U.F., nonché secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione di Borsa Italiana S.p.A. Poste Italiane potrà completare il riacquisto, come da delibera assembleare autorizzativa, entro un arco di 18 mesi. Poste Italiane comunicherà al mercato, ai sensi delle disposizioni vigenti, i dettagli delle eventuali operazioni di acquisto effettuate. Alla data odierna Poste Italiane Poste Italiane detiene n. 5.232.921 azioni proprie in portafoglio.

