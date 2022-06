In data 13 giugno 2022, Poste Italiane S.

In data 13 giugno 2022, Poste Italiane S.p.A. ("Poste Italiane") ha acquistato n. 270.725 azioni proprie al prezzo medio unitario di Euro 8,876986, per un controvalore complessivo di Euro 2.403.222,03. A seguito delle operazioni sopra descritte, considerando anche le azioni presenti in portafoglio derivanti da precedenti operazioni di riacquisto di azioni proprie, Poste Italiane detiene alla data odierna n. 7.832.921 azioni proprie, pari allo 0,600% del capitale sociale.

