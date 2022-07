Avviso di sospensione dei termini istruttori ai sensi dell'art. 38, comma 1, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

Con riferimento al documento di offerta (il "Documento di Offerta") depositato in data 14 luglio 2022 presso la CONSOB e relativo alle offerte pubbliche di acquisto volontarie (le "Offerte") per cassa ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") aventi ad oggetto, rispettivamente, tutte le azioni e i warrant emessi da Sourcense S.p.A., promosse da Poste Italiane S.p.A. (l'"Offerente"), l'Offerente informa che la CONSOB ha richiesto, ai sensi dell'art. 102, comma 4 del TUF, talune informazioni supplementari, disponendo la sospensione dei termini dell'istruttoria per l'approvazione del Documento di Offerta fino al completamento del quadro informativo e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 15 giorni a far data dal 22 luglio 2022. Del riavvio dei termini istruttori sarà data tempestiva comunicazione al mercato ai sensi dell'art. 38, comma 1, del Regolamento Emittenti.

