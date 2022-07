Comunicazione ai sensi dell'articolo 37-ter, comma 3, del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), avente ad oggetto le offerte pubbliche di acquisto volontarie sulla totalità delle azioni e dei warrant denominati "Warrant Sourcesense 2021-2024" di *Sourcesense *S.p.A. (l'"Emittente" o "Sourcesense") promosse da *Poste Italiane *S.p.A. (l'"Offerente")

L'Offerente comunica di aver presentato in data 14 luglio 2022 a Consob – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") e dell'articolo 37- ter del Regolamento Emittenti – il documento di offerta (il "Documento di Offerta") relativo alle offerte pubbliche di acquisto volontarie per cassa ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF (le "Offerte") aventi ad oggetto, rispettivamente, tutte le azioni e i warrant emessi da Sourcense.

Si rammenta che le azioni e i warrant di Sourcesense sono entrambi negoziati sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il Documento di Offerta verrà pubblicato una volta approvato da Consob, entro il termine del periodo di istruttoria ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla comunicazione ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF resa nota in data 24 giugno 2022, pubblicata sul sito internet dell'Offerente all'indirizzo www.posteitaliane.it, che riporta i presupposti giuridici e gli elementi essenziali delle Offerte.

