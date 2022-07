di Financial Trend Analysis

Pozzi Milano, attiva nel settore della moda da tavola e proprietaria, tramite la controllata Pozzi Brand Diffusion S.r.l. ("Pozzi Brand Diffusion" - congiuntamente alla Società il "Gruppo"), dei marchi "Pozzi" e "Castello Pozzi" oggetto di una strategia di licensing, comunica che in data odierna Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") ha disposto l'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei "Warrant Pozzi Milano 2022-2027" (i "Warrant") su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

La Società ha registrando una domanda pari a 2,7x volte l'obiettivo di raccolta prefissato, concludendo con grande successo il collocamento.

La data di inizio delle negoziazioni è fissata per il 19 luglio 2022.

Diego Toscani, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pozzi Milano ha dichiarato: «Come ho potuto constatare dalle passate esperienze, l'approdo in Borsa Italiana è una tappa fondamentale nello sviluppo di una società. Per questo crediamo che il collocamento di Pozzi Milano costituisca una svolta per il nostro percorso di crescita e siamo fiduciosi di raggiungere quanto prima gli obiettivi strategici che ci siamo prefissati».

«Siamo fermamente convinti delle potenzialità del Gruppo e del brand Pozzi che riporta alla luce un marchio storico dell'alta artigianalità italiana. Abbiamo deciso di farlo attraverso la quotazione su Euronext Growth Milan per permettere a un'ampia platea di stakeholder di condividere un progetto di rebranding che siamo certi darà grandi soddisfazioni» ha commentato Rinaldo Denti, Pozzi Brand Diffusion.

L'ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito di un collocamento privato rivolto principalmente a primari investitori istituzionali, italiani ed esteri e a investitori professionali, di complessive n. 4.000.000 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti da apposito aumento di capitale, a un prezzo di offerta pari a euro 0,50 per azione, per un controvalore totale di *euro 2 milioni *compreso di sovrapprezzo.

L'operazione ha previsto anche l'emissione di n. 5.107.500 Warrant di cui i) n. 735.000 Warrant e n. 372.500 Warrant assegnati gratuitamente rispettivamente a Rinaldo Denti e Bruno Piardi; e ii) n. 4.000.000 Warrant da assegnare gratuitamente a tutti coloro che hanno sottoscritto le azioni ordinarie nell'ambito del collocamento, nel rapporto di n. 1 Warrant per ogni azione ordinaria detenuta. Il rapporto di conversione è di n. 1 azione ordinaria ogni n. 1 Warrant posseduto con strike price crescente, a partire dal prezzo di IPO, in ragione del 5% annuo per il primo periodo di esercizio e del 10% dal secondo al quinto periodo di esercizio, secondo una crescita composta, ai termini e alle condizioni previste dal Regolamento Warrant.

Il collocamento delle azioni ordinarie e dei relativi Warrant è finalizzato a consolidare e sviluppare il processo di crescita del Gruppo, per linee sia interne sia esterne. In particolare, la crescita organica avverrà attraverso lo sviluppo di nuove linee di prodotto, l'ampliamento del portafoglio clienti, il brand building dei marchi proprietari con il rafforzamento della presenza online e l'organizzazione di eventi presso il Castello Pozzi - storica location del brand "Pozzi".

Ad esito del collocamento il capitale sociale di Pozzi Milano ammonta a euro 680.000 ed è composto da n. 34.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Il flottante della Società post collocamento è pari all'11,76% del capitale sociale ammesso a negoziazione.

In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione totale prevista all'avvio delle negoziazioni è pari a euro 17 milioni.

|Azionista |Numero azioni |% |

|Diego Toscani |18.900.114 |55,59% |

|Cryn Finance S.A. – SPF () |2.700.000 |7,94% |

|Fabio Sanzogni |2.249.886 |6,62% |

|Rinaldo Denti |2.100.000 |6,18% |

|Delia S.r.l. (*) |1.950.000 |5,74% |

|Alvise Gnutti |1.200.000 |3,53% |

|Gabriele Maifredi |600.000 |1,76% |

|Alessandro Tiefenthaler |300.000 |0,88% |

|Mercato |4.000.000 |11,76% |

|Totale |34.000.000 |100,00% |

() Società riconducibile a Rinaldo Denti

(*) Società riconducibile a Guglielmo Di Silvio

Alla Società sono attribuiti i seguenti codici identificativi:

Codice alfanumerico: POZ (azioni ordinarie) - WPOZ27 (Warrant)

Codice ISIN delle azioni ordinarie: IT0005499949

Codice ISIN dei Warrant: IT0005499923

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Pozzi Milano è stata assistita da: Integrae SIM S.p.A. (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), Grimaldi Studio Legale (Advisor Legale), Ria Grant Thornton S.p.A. (Società di Revisione e Advisor Fiscale), Studio Moretti S.r.l. S.T.P. (Advisor payroll), RSM Società di Revisione ed Organizzazione Contabile S.p.A. (KID Advisor), Spriano Communication & Partners (Advisor di comunicazione).

Il Documento di Ammissione e il Regolamento dei "Warrant Pozzi Milano 2022-2027" sono disponibili presso la sede legale della Società e nella sezione Investor Relations del sito www.pozzimilano.it.

Si rende altresì noto che per la trasmissione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione 1Info (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, autorizzato da CONSOB.

(GD - www.ftaonline.com)