Precision BioSciences ha chiuso con un rally del 10,32% martedì al Nasdaq, dopo che la biotech del North Carolina (specializzata in manipolazione genetica) ha annunciato che collaborerà con la big pharma svizzera Novartis. Precision Biosciences ha siglato un accordo globale in esclusiva per ricerca e sviluppo e sfruttamento di brevetti e "collaborerà con Novartis su un trattamento potenzialmente curativo di disturbi tra cui l'anemia falciforme". In intraday Precision BioSciences aveva toccato un rimbalzo superiore al 110% a Wall Street.

