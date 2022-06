Premia Finance S.p.A., società di Mediazione Creditizia iscritta agli elenchi OAM al n. M451 attualmente specializzata nella Cessione del Quinto, comunica che Borsa Italiana ha pubblicato l'Avviso relativo all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Premia Finance S.p.A. sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. L'ammissione è avvenuta a seguito della richiesta di passaggio dall'Euronext Growth Milan - Segmento Professionale, dedicato agli investitori istituzionali e professionali, al mercato Euronext Growth Milan, aperto agli investitori al dettaglio, depositata il 27 maggio 2022. L'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Premia Finance S.p.A. sul segmento principale Euronext Growth Milan è previsto per giovedì 9 giugno. Il passaggio rappresenta una tappa importante nel percorso di sviluppo della Società, come già dichiarato in sede di quotazione, che testimonia il percorso di crescita intrapreso e ne rafforza le ambizioni di sviluppo in un'ottica strategica di medio-lungo periodo. Dal primo giorno di negoziazione sull'Euronext Growth Milan, Banca Finnat Euramerica S.p.A. agirà quale operatore Specialist della Società come previsto da Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Nell'ambito della procedura di passaggio al mercato Euronext Growth Milan, Premia Finance è affiancata da Banca Finnat Euramerica S.p.A. nel ruolo di Euronext Growth Advisor, Thymos Business Consulting opera in qualità di Financial Advisor e Grimaldi Studio Legale quale Legal Advisor. Il presente comunicato è disponibile anche sul sito http://www.premiafinancespa.it nella sezione Investor Relations.

