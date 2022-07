L'avvio di politiche restrittive *da parte delle banche centrali spinge al rialzo i tassi dei finanziamenti, che restano comunque molto *convenienti rispetto alle medie storiche. È quanto emerge dall'Osservatorio Finanziamenti di PrestitiOnline.it relativo al mese di *giugno *che evidenzia che il Taeg medio da inizio 2022 si attesta al 6,70%, sei punti base in più rispetto allo scorso anno. Un rialzo marginale se confrontato con l'impennata dell'inflazione e tenuto conto della fine dell'era dei tassi zero da parte della Bce. Solo nel 2020 la media era del 6,85% e due anni prima del 7,11%.

Resta poi la possibilità di ottenere risparmi – anche consistenti – comparando le diverse offerte presenti sul mercato. La migliore offerta di prestiti personali su PrestitiOnline.it prevede un tasso del 5,70%. Questi livelli, combinati con un ciclo economico che resta espansivo, creano uno scenario positivo per il settore dei finanziamenti.

Cessione del quinto a basso prezzo *

** La situazione resta favorevole anche per la cessione del quinto, con la migliore soluzione per i dipendenti privati che ha un Taeg del 4,32%, mentre per i dipendenti pubblici si scende al 3,05%, con i pensionati a metà strada (3,63%). Se si confrontano questi valori con l'ultima rilevazione di Banca d'Italia, relativa al primo trimestre 2022, emerge con forza la convenienza del canale online: il tasso medio di mercato per la cessione del quinto è il 6,96% (nell'ultimo trimestre del 2021 era 7,02%), mentre per i prestiti personali è il 9,53% (nell'ultimo trimestre del 2021 era 9,22%).

Le tipologie di prestiti *

* Come sempre, la *liquidità *è la finalità di prestito più gettonata, in quanto consente di utilizzare il denaro ottenuto senza vincoli di destinazione. Nel secondo trimestre di quest'anno ha riguardato il 28% di tutte le richieste di prestiti.

Seguono a distanza i finanziamenti per acquistare un'auto* *usata *(16,4% del mix) e quelli per la *ristrutturazione *(14,2%), con il consolidamento debiti ai piedi del podio (14% del mix). Con quote più limitate seguono arredamento, spese mediche e auto nuova o chilometro zero.

L'arrivo della bella stagione spinge la finalità viaggi/vacanze (+71% rispetto al primo trimestre), con un forte traino dalle regioni settentrionali. Nella maggior parte dei casi si tratta di prestiti di breve durata (56,4% sotto i tre anni) e per piccoli importi (tre richieste su quattro non raggiungono i 5mila euro), con la fascia d'età più rappresentata che è quella sotto i 35 anni (47,3% del mix). Da segnalare anche la consistente richiesta di finanziamenti per la moto (+26%), in questo caso con un numero rilevante di richieste nel Mezzogiorno.

Prevalenza di durate brevi e tagli piccoli *

** Se si guarda all'ammontare delle erogazioni, emerge chiaramente una prevalenza per le durate brevi: quelle sotto i due anni crescono del 42% rispetto al primo trimestre, arrivando a valere il 21,8% del totale. Anche se la fascia più gettonata si conferma quella intorno ai cinque anni (intermedia, considerato che l'analisi arriva a considerare come vertice alto i prestiti con durata superiore agli otto anni), che assorbe il 22,4% del totale. A livello di importi, prevalgono i piccoli tagli: +29% quelli sotto i 5 mila euro, a raggiungere il 39% di tutte le erogazioni. Un dato che potrebbe indicare una maggiore prudenza delle famiglie italiane rispetto a inizio anno per il complicarsi del quadro economico e sociale a fronte dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e del protrarsi di uno scenario di inflazione elevata. Tendenze che trovano conferma nell'ambito della cessione del quinto, con il 59,1% del mix sotto i dieci anni e gli importi medi richiesti che scendono da 20.787 a 19.915 euro.

In generale il quadro che emerge è quello di un settore in salute, con banche e finanziarie che mantengono i criteri di erogazione su livelli convenienti e le famiglie italiane che conservano un sostanziale ottimismo in merito al proprio futuro.

(GD - www.ftaonline.com)