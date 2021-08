Passo indietro del greggio nei mercati internazionali nel pomeriggio. Il future sul Brent *con scadenza a ottobre cede sull'Ice lo 0,54% e si riporta a 73,01 dollari al barile, mentre il derivato sul *WTI *segna un ribasso dello 0,62% a 68,78 dollari al barile. Entrambi i benchmark mostrano una seduta di incertezza dopo un vistoso recupero che aveva recuperato gran parte dei ribassi accumulati dai massimi di luglio. Il rialzo dei future sul *Dollar Index *(+0,07%) è coerente con questo quadro, ma la cronaca finanziaria non può tralasciare la richiesta della *Casa Bianca all'Opec+ di un aumento della produzione di petrolio per calmierare i prezzi. Già nei mesi scorsi l'Opec+ ha concordato un incremento di 400 mila barili di petrolio al giorno per ogni mese fino a dicembre e quindi secondo diversi osservatori difficilmente il cartello allargato dei produttori prenderà decisioni forti al previsto meeting di domani. Altri analisti hanno segnalato che l'impatto dell'uragano Ida potrebbe limitare nel breve la domanda delle raffinerie Usa mentre il dato odierno deludente dell'indice PMI manifatturiero cinese NBS (50,1 punti sotto le attese e la rilevazione precedente) ha sicuramente penalizzato le previsioni sulla domanda di petrolio. Tutte osservazioni corrette a giustificazione di un movimento al ribasso che appare comunque limitato per ora e in attesa del meeting di domani dell'Opec+. (GD - www.ftaonline.com)

