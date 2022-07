Prima Industrie scatta in avanti (asta di volatilità, teorico +18,73% a 22,25 euro) dopo che il gruppo ha comunicato che Alpha Private Equity Funds Management Company e Peninsula Investments hanno inviato manifestazioni di interesse ad alcuni azionisti per "lo svolgimento di trattative in via esclusiva per il possibile acquisto.

Prima Industrie scatta in avanti (asta di volatilità, teorico +18,73% a 22,25 euro) dopo che il gruppo ha comunicato che Alpha Private Equity Funds Management Company e Peninsula Investments hanno inviato manifestazioni di interesse ad alcuni azionisti per "lo svolgimento di trattative in via esclusiva per il possibile acquisto...delle rispettive azioni" a 25 euro per azione, con conseguente superamento della soglia di OPA obbligatoria.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)