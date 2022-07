Buon avvio di ottava per la borsa italiana grazie agli acquisti sul comparto bancario. Il FTSE MIB segna +0,8%, il FTSE Italia All-Share +0,73%, il FTSE Italia Mid Cap +0,12%, il FTSE Italia STAR -0,4%.

Indici azionari americani contrastati: S&P 500 e Dow Jones in rialzo, Nasdaq sotto la parità.

Euro poco mosso contro dollaro. EUR/USD al momento quota 1,0210 circa. BTP e spread stabili. Il rendimento del decennale segna 3,41% (chiusura precedente a 3,39%), lo spread sul Bund 237 bp (237) (dati MTS).

Positivi i bancari: l'indice FTSE Italia Banche segna +1,79%. BPER Banca +2,59%, Banco BPM +3,15%, Unicredit +1,98%.

Denaro anche su Intesa Sanpaolo +1,69%. Nel fine settimana il presidente della Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti, ha dichiarato al Corriere della Sera che l'ente intende incrementare ulteriormente la propria quota dopo averla recentemente portata da 3,9 al 4,8 per cento.

Finecobank, +1,51% a 11,405 euro, positiva: Barclays ha migliorato la raccomandazione sul titolo da equalweight a overweight con prezzo obiettivo ridotto da 15,25 a 14,00 euro.

Petroliferi in rialzo dopo un avvio sotto la parità: il greggio scende sui minimi dal 14-15 luglio ma poi recupera. Eni +0,84%, Tenaris +1,52%, Saipem +4,15%.

Contrstati gli industriali con Interpump -2,49%, Leonardo -0,12%, mentre Stellantis +1,61% e CNH Industrial +1,30%.

Sogefi +3,73% estende il rally di venerdì in scia a risultati del secondo trimestre migliori delle attese. I ricavi sono saliti del 16,9% a/a a 374,9 milioni di euro, mentre l'utile netto di gruppo si è attestato a 10,0 milioni, +4,6% risetto ai 9,6 di un anno fa. Al 30 giugno l'indebitamento è in calo a 216,4 milioni (261,4 milioni al 30.6.2021). Confermato l'obiettivo 2022 di conseguire un risultato operativo, escludendo gli oneri non ricorrenti, sostanzialmente in 1linea con quello registrato nel 2021.

INWIT poco mossa (+0,12%) dopo il +2,39% di venerdì. Il Giovedì il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'esercizio dei poteri speciali (golden power), sotto forma di prescrizioni, riguardo l'acquisizione (approvata ad aprile) da parte della società lussemburghese Impulse I (Ardian), attraverso Daphne3, di una partecipazione del capitale sociale di INWIT. Secondo alcuni analisti la decisione del governo non dovrebbe mettere in discussione l'operazione.

(AC - www.ftaonline.com)