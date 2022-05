Lo S&P500 è riuscito ad archiviare venerdì a 4158 punti la prima candela settimanale di segno positivo (chiusura superiore all'apertura) dopo 7 consecutive di ribasso. I mercati sperano che la Fed non sarà troppo precipitosa con i rialzi dei tassi e che quindi si riuscirà ad evitare una recessione. La reazione si è realizzata dopo che il 20 maggio con i minimi di quota 3810 l'indice aveva testato con precisione millimetrica il 38,2% di ritracciamento del rialzo dai minimi di marzo 2020, quindi una base credibile per un tentativo di rimbalzo. I massimi di venerdì a 4158 punti si sono lasciati alle spalle il minimo del 24 febbraio a 4115, un segnale di forza che dovrebbe permettere ora il test in area 4200 della media mobile esponenziale a 50 giorni e della linea mediana del canale ribassista che parte dal top di inizio anno. Lasciandosi alle spalle anche area 4200 lo S&P500 lascerebbe intendere che il rialzo delle ultime sedute non è solo una reazione correttiva/temporanea ma che c'è effettivamente voglia di rialzo, una voglia che potrebbe portare i prezzi a testare il lato alto del canale citato, a 4500 circa. Resistenza intermedia a 4310 circa. Solo sotto area 4050 la spinta rialzista risulterebbe già in esaurimento, atteso in quel caso un nuovo test di area 3810 (primo supporto a 3875).

(AM - www.ftaonline.com)