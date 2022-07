Il Consiglio di Amministrazione di Pro-Gest Spa ha analizzato i dati consuntivi relativi al mese di aprile 2022 e alcuni dati preliminari relativi ai mesi di maggio e giugno. Per quanto attiene al mese di aprile 2022, i ricavi consolidati progressivi al 30.04.2022 sono risultati pari a 311,4 milioni di euro contro 196,8 milioni di euro del 2021 (+58,2%); l'EBITDA normalizzato è stato pari a 65,1 milioni di euro contro 38,5 milioni di euro del 2021 (+69,1%) mentre l'EBITDA normalizzato LTM (ultimi 12 mesi) è stato pari a 120 milioni di euro con un ratio PFN/EBITDA LTM normalizzato pari a 4,16x. I dati preliminari del fatturato del mese di maggio 2022 evidenziano un totale di 96 milioni di euro contro 54,5 milioni di euro del 2021 (+76,2%); la redditività nel mese dovrebbe registrare un trend in ulteriore miglioramento rispetto ai primi quattro mesi del 2022, i cui risultati erano stati influenzati dallo stop produttivo temporaneo a inizio marzo delle sole cartiere. La tendenza del fatturato del mese di giugno 2022 rimane positiva, seppure denotando un modesto rallentamento della crescita percentuale collegato all'andamento dei consumi di periodo e alle incertezze macro economiche generate dal contesto geo politico internazionale, che incide notevolmente sui costi energetici, nonostante il settore in cui opera il Gruppo si sia dimostrato fortemente resiliente anche rispetto a queste dinamiche straordinarie; in base alle suddette informazioni, il ratio PFN/EBITDA al fine giugno 2022 dovrebbe ulteriormente migliorare. Il Presidente Bruno Zago, l'Amministratore Delegato Francesco Zago e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione hanno espresso soddisfazione per i dati presentati, che peraltro sono migliori dello stesso budget di esercizio e ritengono che tali performance siano incoraggianti per i prossimi mesi.

