Prologis ha comunicato di avere raggiunto l'accordo per acquisire Duke Realty Corporation in un'operazione, interamente in azioni, del valore di 26 miliardi di dollari, debito incluso. Per il colosso della logistica di San Francisco, da anni impegnato in un'aggressiva campagna di shopping, l'operazione è funzionale al consolidamento della presenza in mercati chiave come Southern California, New Jersey, South Florida, Chicago, Dallas e Atlanta. Prologis aveva chiuso con un crollo del 7,56% lunedì al Nyse.

(RR - www.ftaonline.com)