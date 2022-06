Prosegue il rally dei bancari in scia alle indiscrezioni secondo cui entro questa settimana la BCE predisporrà il piano anti-frammentazione, con annuncio venerdì a mercati chiusi: l'obiettivo sarebbe quello di ricondurre gli spread verso valori più allineati ai fondamentali.

di Financial Trend Analysis

Prosegue il rally dei bancari in scia alle indiscrezioni secondo cui entro questa settimana la BCE predisporrà il piano anti-frammentazione, con annuncio venerdì a mercati chiusi: l'obiettivo sarebbe quello di ricondurre gli spread verso valori più allineati ai fondamentali. Il piano dovrebbe avere una dotazione di 500 miliardi di euro, compresi i reinvestimenti delle obbligazioni in scadenza attualmente presenti in portafoglio derivanti dal piano pandemico PEPP. L'indice FTSE Italia Banche segna +2,0% contro il 2,1% dell'EURO STOXX Banks. A Milano Banco BPM +3,1%, Intesa Sanpaolo +2,3%, Unicredit +1,7%, BPER Banca +2,0%.

(SF - www.ftaonline.com)