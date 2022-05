Prosegue il rialzo del future Eurostoxx 50 che questa mattina guadagna lo 0,7% circa a 3836 punti e si avvicina alla media mobile esponenziale a 100 giorni in transitoa 3840 circa. Il future ha superato venerdì con una bella accelerazione rialzista la media mobile esponenziale a 50 giorni, ora supporto a 3735, e si è poi lasciato alle spalle la trend line ribassista disegnata dal top di fine marzo, passante a 3780. Grazie alla rottura di questi livelli è adesso lecito iniziare a sperare nel ritorno sul massimo del 29 marzo a 3944 punti, resistenza critica anche in ottica di medio periodo in quanto praticamente coincidente con la media mobile esponenziale a 200 giorni che era stata violata al ribasso il 21 febbraio. Solo la rottura di questo ostacolo permetterebbe di considerare il rimbalzo visto dai minimi di marzo qualche cosa di più di una semplice fase correttiva destinata a lasciare il posto alla ripresa del trend ribassista. Sopra 3944 il future avrebbe modo di testare area 4000, 61,8% di ritracciamento del ribasso dal massimo di gennaio, poi area 4150. Senza il superamento di 3840 (o dell'ostacolo successivo, a 3944), e in caso di violazione di 3735, l'Eurostoxx 50 future rischierebbe di riprendere a scendere, inizialmente verso area 3600, poi, in caso di violazione di quei livelli, in area 3490, linea che sale dal minimo di marzo.

(AM - www.ftaonline.com)