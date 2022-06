Ribasso superiore al punto percentuale questa mattina per il Nikkei che ha chiuso gli scambi a 26326 punti. Salta così un altro supporto nello scenario grafico di breve periodo, quello che era stato individuato in area 26600. Ora i prezzi si trovano a ridosso della linea di tendenza che sale dai bottom di marzo, riferimento a 26300 circa, pressochè coincidente con i bottom del 12 aprile. Se anche questo riferimento dovesse cedere dovremmo iniziare a parlare di inversione di tendenza rispetto a quanto visto di recente, con la concreta possibilità di rivedere l'indice sui citati bottom di marzo in area 24700. Tappa intermedia lungo tale percorso a 25700 circa, minimi di maggio. Sopra 26300 resta comunque accesa una piccola fiammella in favore di una reazione che allenti le recenti tensioni. Conferme in tal senso oltre a 26657, preludio alla copertura del gap down lasciato aperto ieri a 26948 punti. Segnali di ripresa più convincenti tuttavia solo oltre 27400.

(AC)