Proseguono gli acquisti sul settore lusso in scia alle indicazioni di Macy's che ha chiuso giovedì a Wall Street con un rialzo del 19,31% dopo aver pubblicato risultati trimestrali superiori alle attese e aver migliorato la guidance per l'esercizio 2022.

di Financial Trend Analysis

Proseguono gli acquisti sul settore lusso in scia alle indicazioni di Macy's che ha chiuso giovedì a Wall Street con un rialzo del 19,31% dopo aver pubblicato risultati trimestrali superiori alle attese e aver migliorato la guidance per l'esercizio 2022. Il retailer USA segnala ottime performance per l'abbigliamento di alta gamma. Moncler +3,9%, Salvatore Ferragamo +4,3%, Brunello Cucinelli +3,3%, Tod's +2,1%.

(SF - www.ftaonline.com)