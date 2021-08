[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Trading Online e le piattaforme operative : una guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Prysmian +0,5% in territorio positivo. Secondo Equita il gruppo è ben posizionato per aggiudicarsi la commessa per la costruzione del cavo sottomarino del progetto Tyrrhenian Link. Terna -0,4% ha pubblicato il bando per l'assegnazione dei lavori per le quattro stazioni elettriche dell'elettrodotto che collegherà la Campania alla Sicilia e quest'ultima alla Sardegna. (Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.