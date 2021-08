[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Trading Online e le piattaforme operative : una guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Prysmian debole in avvio (-0,3% a 31,94 euro) dopo il +0,60% di ieri. Secondo Equita il gruppo è ben posizionato per aggiudicarsi la commessa per la costruzione del cavo sottomarino del progetto Tyrrhenian Link. Terna ha pubblicato il bando da 830 milioni di euro per l'assegnazione dei lavori per le quattro stazioni elettriche dell'elettrodotto che collegherà la Campania alla Sicilia e quest'ultima alla Sardegna. L'investimento complessivo per l'opera è di circa 3,7 miliardi di euro, il completamento è atteso per il 2028.

L'analisi del grafico evidenzia una solida impostazione rialzista: sopra il recente massimo storico a 32,48 euro Prysmian ha come primo obiettivo il lato alto del canale ascendente in essere da metà maggio attualmente in transito per 33,35 circa. In ottica temporale più estesa il target è rappresentato dal limite superiore del canale ipotizzabile da marzo 2020 al momento passante per area 38. Sotto 30,55 (base del primo canale) probabile test del minimo del 20 luglio a 29,30, con appoggio successivo sui 29,10 (base dell'altro canale).

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)