Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, si è aggiudicato due commesse del valore di circa 250 milioni di Euro assegnate da Red Eléctrica (Red Eléctrica de España, S.A.U.), il gestore dei sistemi di trasmissione (TSO) della rete elettrica spagnola, per lo sviluppo di due progetti: un'interconnessione sottomarina per la trasmissione di energia tra le isole di Tenerife e La Gomera e un'altra interconnessione sottomarina tra l'entroterra spagnolo e Ceuta (città spagnola sulla costa settentrionale africana). Una sfida tecnologica nell'ambito della quale Prysmian metterà a disposizione il suo approccio "chiavi in mano" a 360° per la progettazione, la fornitura, l'installazione e il collaudo di un sistema a doppio circuito in cavo sottomarino tripolare da 66 kV per la trasmissione di energia ad alta tensione in corrente alternata (HVAC - High Voltage Alternating Current) dotato di isolamento in EPR e armatura sintetica per collegare Tenerife e La Gomera a una profondità di quasi 1.150 m, un record per un cavo tripolare da 66 kV, nonché un sistema a doppio circuito in cavo sottomarino tripolare da 132 kV per la trasmissione di energia HVAC dotato di isolamento in XLPE e armatura sintetica per collegare l'entroterra spagnolo e Ceuta attraverso lo Stretto di Gibilterra alla profondità massima di 900 m. I due sistemi comprendono 90 km di tratta sottomarina e circa 11 km di cavi terrestri relativi al doppio collegamento tra l'entroterra spagnolo e Ceuta. I cavi sottomarini saranno prodotti negli stabilimenti di Nordenham (Germania) e Pikkala (Finlandia), due dei centri di eccellenza tecnologica e produttiva del Gruppo per questa tipologia di cavi. I cavi terrestri saranno invece realizzati dallo stabilimento locale del Gruppo a Vilanova (Spagna). Le operazioni in mare saranno eseguite con una delle navi posacavi di Prysmian (Giulio Verne). Il collaudo di entrambi i sistemi in cavo è previsto per il 2025. "Questa assegnazione conferma la fiducia reciproca e il rapporto duraturo tra Red Eléctrica e Prysmian Group, in quanto è l'ultima di una serie di progetti sviluppati insieme in Spagna per migliorare l'affidabilità della rete elettrica nazionale. Siamo orgogliosi di sostenere la Spagna nel raggiungere i suoi obiettivi di Transizione Energetica al 2030, attraverso la fornitura dei nostri sistemi in cavo sottomarino e terrestre all'avanguardia" ha dichiarato Hakan Ozmen, EVP Projects BU di Prysmian Group. Prysmian Group può vantare un solido track record nello sviluppo di interconnessioni sottomarine in Spagna: Spagna-Marocco, Penisola Iberica-Mallorca, Ibiza-Mallorca e Lanzarote-Fuerteventura.

(RV - www.ftaonline.com)