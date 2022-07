Prysmian +0,1% in verde grazie all'avvio dei lavori per la realizzazione di un mega parco solare in Australia, progetto che prevede il cavo elettrico sottomarino più lungo al mondo.

Prysmian +0,1% in verde grazie all'avvio dei lavori per la realizzazione di un mega parco solare in Australia, progetto che prevede il cavo elettrico sottomarino più lungo al mondo. Prysmian potrebbe essere interessata alla gara: Equita stima in 5 miliardi di dollari il valore della parte cavi.

