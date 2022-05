di Financial Trend Analysis

Prysmian -0,2% a 27,85 euro. Equita conferma la raccomandazione hold ma riduce il target da 35 a 34 euro. Il gruppo ha chiuso il primo trimestre 2022 con dati in crescita e superiori alle attese. A raffreddare gli entusiasmi sono le parole prudenti del management sui risultati attesi per l'attuale esercizio: c'è fiducia sulla possibilità di alzare la guidance sull'EBITDA adjusted (1,01-1,08 miliardi di euro) ma occorre aspettare i dati del secondo trimestre. Per quanto riguarda il free cash flow sarà probabilmente nella parte bassa della guidance (400 milioni +/- 15%).

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)