Pvh Corporation scambiava in rally di circa il 4% nel mercato esteso a Wall Street (la seduta di mercoledì al Nyse si era già chiusa in rialo dello 0,34%), dopo che il colosso newyorkese dell'abbigliamento (proprietario di marchi come Calvin Klein e Tommy Hilfiger) ha comunicato risultati relativi al primo trimestre segnati da profitti netti in crescita da 100 milioni, pari a 1,38 dollari per azione, a 133 milioni, e 1,94 dollari, contro gli 1,61 dollari del consensus di FactSet.