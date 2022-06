Qualcomm ha toccato un rimbalzo del 6% martedì in intraday a Wall Street, dopo che Ming-Chi Kuo ha scritto che il tentativo di Apple di sviluppare modem per l'iPhone "potrebbe avere fallito" e che il colosso dei chip di San Diego potrebbe essere ancora il fornitore esclusivo dei processori 5G degli smartphone di Cupertino fino al secondo semestre 2023.

Qualcomm ha toccato un rimbalzo del 6% martedì in intraday a Wall Street, dopo che Ming-Chi Kuo ha scritto che il tentativo di Apple di sviluppare modem per l'iPhone "potrebbe avere fallito" e che il colosso dei chip di San Diego potrebbe essere ancora il fornitore esclusivo dei processori 5G degli smartphone di Cupertino fino al secondo semestre 2023. L'analista di Tf International Securities, considerato una delle voci più autorevoli per tutto quello che riguarda Apple, ha scritto di ritenere che ricavi e profitti di Qualcomm per il secondo semestre 2023 e il primo del 2024 "probabilmente andranno oltre il consensus". A fine seduta Qualcomm ha segnato un rally del 3,48% (migliore performance del Nasdaq Composite).

(RR - www.ftaonline.com)