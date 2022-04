Radici Pietro Industries & Brands S.p.A., attiva nel settore della pavimentazione tessile di alta gamma e lusso, specializzata nella produzione e distribuzione di rivestimenti tessili di alto contenuto tecnologico con elevato grado di personalizzazione ed erba artificiale per utilizzo sportivo e decorativo (la "Società"), comunica di aver ottenuto in data 26 aprile 2022, nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo di soluzioni innovative di prodotti, – da CSI S.p.A., primaria società abilitata alla verifica ed alla certificazione della conformità di materiali, prodotti ed impianti –, la certificazione "RECYCLABLE PLASTIC" per tutti i prodotti di pavimentazione tessile realizzati con tecnologia tufting con l'utilizzo di fibre di poliammide 6 destinati ai settori Residenziale, Contract e Marine. Detti prodotti garantiscono la riciclabilità e il rigenero al 100% dei materiali e la conseguente possibilità di utilizzo degli stessi quali materia prima secondaria sia internamente che esternamente alla Società, sia a livello post industrial che post consumer. L'innovativo eco-design di tali prodotti eviterà, alla fine del ciclo di vita, la loro messa in discarica o la loro dismissione presso i termovalorizzatori, in quanto detti prodotti, grazie alla loro composizione chimica, potranno essere rigenerati garantendo un'economia circolare in virtù del loro riutilizzo nel ciclo produttivo, trasformandoli da scarto in valore nel pieno rispetto ambientale. L'Amministratore Delegato Ivan Palazzi commenta: "Questa innovazione di prodotto permetterà alla Società di poter incrementare la propria leva competitiva su tutti i mercati per cogliere tutte quelle opportunità di crescita e sviluppo nell'ambito della sostenibilità ambientale che risulta essere una delle principali leve strategiche del gruppo".

