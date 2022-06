Kb Home ha chiuso in rally dell'8,62% giovedì al Nyse, dopo che il costruttore californiano ha comunicato risultati per il secondo trimestre del suo esercizio segnati dal rimbalzo dei ricavi del 19% annuo a 1,72 miliardi di dollari.

di Financial Trend Analysis

Kb Home ha chiuso in rally dell'8,62% giovedì al Nyse, dopo che il costruttore californiano ha comunicato risultati per il secondo trimestre del suo esercizio segnati dal rimbalzo dei ricavi del 19% annuo a 1,72 miliardi di dollari. Nei tre mesi allo scorso 31 maggio, i profitti netti sono cresciuti da 143,4 milioni, pari a 1,50 dollari per azione, a 210,7 milioni, e 2,32 dollari, contro i 2,01 dollari del consensus di Reuters.

