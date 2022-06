A Cura di Global X

_Ultimamente sulprezzo del rame hanno pesato fortemente i timori di recessione, ma con lapotenziale ripresa della Cina e il proseguire dei problemi dal latodell'offerta, un rimbalzo potrebbe essere vicino. _

Le incertezze sull'economiaglobale e sulla ripresa cinese al momento continuano a esercitare una pressioneal ribasso sui prezzi del rame, ora attorno ai minimi dai 16 mesi. Tuttavia, lasituazione è fluida ed eventuali sviluppi positivi in Cina potrebbero essereparticolarmente favorevoli.**

Sul fronte delladomanda, abbiamo infatti assistito spesso a un significativo rally quando laCina ha rimosso le restrizioni.Parliamo del più grande consumatore di rame al mondo, pari a più della metàdella domanda globale. È probabile, dunque, che i prossimi movimenti del ramesi baseranno sugli sviluppi nel gigante asiatico.

La Cina si èimpegnata a raggiungere gli obiettivi economici per l'anno in corso, e questopotrebbe rappresentare un sostegno per il prezzo. Le autorità cinesi sono sotto pressione per farripartire l'economia e intendono attuare il maggior numero possibile dipolitiche per stimolare i consumi, eventualmente estendendo l'esenzione fiscaleper l'acquisto di auto green. L'accelerazione dei veicoli elettrici è un fortesegnale positivo per il rame, considerando che il mercato cinese degli EVrappresenta circa il 20% della domanda totale di rame derivante dallatransizione energetica. Riteniamo che un miglioramento della situazionecinese si accompagnerebbe anche a una ripresa del mercato immobiliare cinese,il settore più rilevante per il rame.

Sul frontedell'offerta, inoltre, il rischio di interruzioni rimane elevato. Il deficit non è grave come l'anno scorso, poiché nelbiennio 2022/2023 la produzione mineraria è destinata a crescere in modo piùsignificativo rispetto al 2021, soprattutto in Perù (miniere di Teck eAnglo-American) e in Cile (Escondida di BHP). Tuttavia, i rischi diinterruzione delle forniture, a causa delle royalties minerarie e delleproteste, rimangono forti sia in Cile che in Perù, due paesi che rappresentanooltre il 40% dell'offerta globale di rame. La miniera peruviana di Las Bambas,che rappresenta il 2% dell'offerta globale, vede ancora la sua produzione arischio e soggetta a trattative fino a quando non saranno raggiunti accordi conle comunità locali: i gruppi indigeni hanno revocato le proteste solotemporaneamente nell'ambito di una tregua di 30 giorni con MMG.

La pressione sui prezzidell'energia potrebbe complicare ulteriormente le catene di approvvigionamentoe incidere sull'offerta di materia prima raffinata a livello globale, impedendoal rame di passare rapidamente dai centri di produzione a quelli di consumo,con un ulteriore rischio di rialzo dei prezzi.

Infine, lacorrelazione positiva del rame con l'aumento dei prezzi lo rendeun'interessante copertura contro l'inflazione, e i programmi in corso per promuovere l'energia pulita dovrebbero essereun catalizzatore secolare per la domanda di questa materia prima. In genere,inoltre, i metalli industriali hanno registrato buoneperformance negli ultimi quattro cicli di rialzi dei tassi, e ci si attendeperformino bene anche in questo.

