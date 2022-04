Ramsay Health Care spicca il volo a Sydney dopo avere comunicato di avere ricevuto una offerta non sollecitata da parte di un consorzio di investitori guidati da Kkr. Secondo i dati di Refinitiv, l'acquisizione dell'operatore di ospedali, valutato 20,5 miliardi di dollari australiani, sarebbe il buyout sostenuto da private equity più costoso di sempre per il Paese oceanico. Parte del consorzio, riporta Reuters, sarebbero il fondo previdenziale australiano Hesta e l'Abu Dhabi Investment Authority. Ramsay Health Care ha chiuso con un rally del 24,40% la seduta a Sydney, a 80,10 dollari australiani di valore, contro gli 88 dollari messi sul piatto da Kkr. (RR - www.ftaonline.com)

