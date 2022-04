WIIT S.p.A. ("WIIT" o la "Società"; ISIN IT0005440893; WIIT.MI), uno dei principali player europei nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese, focalizzato sull'erogazione di servizi continuativi di Hybrid Cloud e Hosted Private Cloud per le applicazioni critiche, società quotata sul segmento Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., si posiziona tra le 50 migliori aziende sostenibili nel settore software and services, secondo il Rating ESG elaborato da Sustainalytics. Il Rating ESG (o Rating di sostenibilità) è una valutazione sintetica che certifica la solidità di un'organizzazione dal punto di vista delle performance ambientali, sociali, e di governance (ed è da ritenersi complementare ai rating tradizionali definiti esclusivamente sulla base di indicatori economico-finanziari). Fin dalla sua quotazione WIIT ha avviato un percorso di transizione ecologica con l'obiettivo di rientrare nei migliori indici di sostenibilità e di attrarre investimenti da parte della comunità finanziaria che guarda con crescente interesse a queste tematiche, differenziandosi nel panorama delle società di Software e Services. Al fine di consolidare il proprio impegno ESG e cogliere al meglio le opportunità derivanti dalla transizione ecologica, nel 2020 il Gruppo ha avviato un processo di assessment annuale delle performance di sostenibilità coadiuvato da Sustainalytics, una delle agenzie più autorevoli in materia di Rating ESG a livello globale. In base a quanto elaborato da Sustainalytics, WIIT, grazie a un'efficace gestione dei temi di sostenibilità materiali, dimostra un basso profilo di rischio rispetto all'eventualità di subire impatti significativi derivanti da fattori non finanziari. Oltre a non essere stata soggetta a controversie in ambito ESG, WIIT si è distinta per le sue elevate performance in ambito corporate governance, ricevendo una valutazione di 14.8, pari a un ESG Risk "Low", secondo grado di una scala a 5 livelli che va da trascurabile ("Negligible") ad alto ("High"). Il risultato del rating posiziona il Report di Sostenibilità di WIIT in linea con le migliori pratiche di mercato, segnale di una forte responsabilità nei confronti degli stakeholder. Per questo motivo WIIT è stata riconosciuta azienda ESG Industry Top Rated da Sustainalytics, ovvero una delle migliori 50 aziende al mondo nel settore Software & Services. "Il riconoscimento ottenuto di ESG Industry Top Rated è la dimostrazione concreta di come, grazie agli impegni presi negli ultimi anni, WIIT stia diventando un player sempre più centrale nel settore Cloud e ICT," afferma il CEO di WIIT Alessandro Cozzi. "L'ambizione è quella di proseguire il percorso iniziato 3 anni fa, integrando la sostenibilità all'interno del nostro modello di business e raggiungendo quanto prima i 18 obiettivi formalizzati nell'ESG Plan 2030 del Gruppo".

