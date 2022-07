In verde RCS MediaGroup +0,6% e la controllante Cairo Communication +2,3% dopo il balzo in avanti di venerdì in scia all'annuncio della transazione con Kryalos e Blackstone sulla controversia riguardante la vendita a Kryalos nel 2013 del complesso immobiliare di via Solferino/Via San Marco/Via Balzan a Milano.

*In verde RCS MediaGroup +0,6% e la controllante Cairo Communication +2,3% *dopo il balzo in avanti di venerdì in scia all'annuncio della transazione con Kryalos e Blackstone sulla controversia riguardante la vendita a Kryalos nel 2013 del complesso immobiliare di via Solferino/Via San Marco/Via Balzan a Milano. Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le azioni (compresa quella a New York in cui Blackstone chiedeva a RCS e Urbano Cairo danni fino a 600 milioni di dollari), inoltre RCS paga a Blackstone 10 milioni di euro per le spese sostenute e acquista l'immobile di via Solferino, sede storica del Corriere della Sera per 59,9 milioni (ceduta a Blackstone nel 2013 per 30 milioni).

RCS ha superato gli ostacoli a 0,6850-0,69 euro, andando a mettere pressione su quelli a 0,7250. Sopra questi ultimi riferimenti via libera verso area 0,80, riferimento decisivo per un'ipotesi di riavvicinamento agli 0,95 di febbraio. Sotto 0,6450 probabile test del recente minimo a 0,5870 e rischio riattivazione trend negativo verso 0,50.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)