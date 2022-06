Con riferimento al contenzioso relativo all'operazione che nel 2013 ha portato alla vendita e contestuale locazione del complesso immobiliare di Via Solferino/Via San Marco/Via Balzan (l'"Immobile"), in data odierna la Corte di Appello di Milano ha depositato la sentenza che definisce il procedimento di impugnazione dei lodi arbitrali.

Con riferimento al contenzioso relativo all'operazione che nel 2013 ha portato alla vendita e contestuale locazione del complesso immobiliare di Via Solferino/Via San Marco/Via Balzan (l'"Immobile"), in data odierna la Corte di Appello di Milano ha depositato la sentenza che definisce il procedimento di impugnazione dei lodi arbitrali. La sentenza ha rigettato l'impugnazione proposta da RCS. La sentenza ha altresì rigettato l'impugnazione incidentale proposta da Kryalos e la domanda per asserita lite temeraria. La sentenza ha infine condannato RCS a rimborsare a Kryalos le spese del giudizio di impugnazione dei lodi, liquidate in circa € 250 mila.

(RV - www.ftaonline.com)