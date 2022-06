Accenno di reazione per il Nikkei che questa mattina ha chiuso gli scambi con un progresso dello 0,4% a quota 26431. Il recupero però è tutt'altro che convincente, l'indice ha infatti archiviatola seduta sui minimi di giornata dopo aver toccato un picco ben più in alto a 26947, circostanza che ha permesso di chiudere quasi per intero il gap down di martedì a 26948. Il quadro grafico resta per il momento immutato ed ancora oprientato al ribasso, con i prezzi a ridosso della linea di tendenza che sale dai bottom di marzo, ora a 26300 circa, pressochè coincidente con i bottom del 12 aprile. Se anche questo riferimento dovesse cedere dovremmo iniziare a parlare di inversione di tendenza rispetto a quanto visto di recente, con la concreta possibilità di rivedere l'indice sui citati bottom di marzo in area 24700. Tappa intermedia lungo tale percorso a 25700 circa, minimi di maggio. Sopra 26300 resta comunque accesa una piccola fiammella in favore di una reazione che allenti le recenti tensioni. Segnali di ripresa più convincenti tuttavia solo oltre 27000.

(AC)