Redelfi S.p.A. ("Redelfi", o la "Società"), management company impegnata nella transizione digitale e green, rende noto di aver costituito la società CerLab S.r.l. (di seguito "CerLab"), con sede a Milano, con l'obiettivo di creare Comunità Energetiche Rinnovabili, come definite dalla Direttiva RED II (2018/2001) in fase di recepimento. Le Comunità Energetiche Rinnovabili ("CER") sono soggetti giuridici costituiti da privati cittadini, enti e imprese, i quali scelgono di dotarsi di infrastrutture per la produzione di energia da fonte rinnovabile e l'autoconsumo attraverso un modello basato sulla condivisione. Le CER, inoltre, rappresentano un elemento importante ai fini del raggiungimento del target previsto dal Piano Nazionale Integrato dell'Energia e del Clima (PNIEC) 2022-2030, pari a 15 GW di solare distribuito. CerLab - nata dall'unione della controllata RH Hydro S.r.l. (di seguito "RH Hydro"), che detiene una partecipazione pari al 70%, e di Infralab S.r.l. (di seguito "Infralab") che detiene il restante 30% - si pone un target minimo di almeno 10 MW entro fine 2025, sul territorio italiano, con un investimento complessivo di circa Euro 10 milioni. RH Hydro agirà in qualità di equity investor e si occuperà del successivo fundraising, mentre Infralab, forte della pluridecennale esperienza maturata dal management nel settore dell'energia rinnovabile, svolgerà attività di scouting e si occuperà dello sviluppo dei progetti selezionati. La governance di CerLab è affidata a un Consiglio di Amministrazione presieduto dall'Ing. Sandro Rizzo, con delega al Dott. Davide Sommariva. L'attività delle CER andrà ad integrare il rafforzamento della business unit Green del Gruppo Redelfi, tramite l'implementazione dell'assets portfolio di proprietà del Gruppo stesso, che sarà in grado di generare ricavi recurrent in futuro. Tale operazione rappresenta un'evoluzione in tema di energia rinnovabile a beneficio della collettività. Davide Sommariva, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Redelfi, ha commentato: "La creazione di CerLab costituisce un passo importante per l'implementazione della business unit Green. Siamo molto lieti di intraprendere un nuovo percorso con l'Ing. Rizzo, già nostro socio nella precedente esperienza nel settore dell'energia". Sandro Rizzo, Amministratore delegato di Infralab, ha commentato: "CerLab rappresenta una naturale evoluzione dell'attività di sviluppo tradizionalmente svolta da Infralab, aprendo le porte alla nuova frontiera dell'energia rinnovabile condivisa. La grande sintonia da sempre esistente con il management del Gruppo Redelfi costituisce l'elemento fondamentale per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissati". Infralab nasce nel 2019 dall'integrazione delle competenze e delle esperienze di imprenditori e professionisti che operano nel settore delle energie rinnovabili da oltre venti anni. La società offre a utility e investitori nazionali ed esteri consulenze e servizi tecnici, legali e finanziari, in logica di single source sia nel settore brownfield sia greenfield. RH Hydro è una società nata nel 2015, operante nel settore dell'energia rinnovabile. Detiene un impianto mini idroelettrico nel basso Piemonte, che sfrutta il torrente Grana e gli scarichi del canale Lanza per produrre energia pulita. Dal 2021, con la ridefinizione della strategia imprenditoriale di Redelfi, RH Hydro è diventato il veicolo italiano per lo sviluppo della business unit Green. Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web www.redelfi.com, sezione Investor Relations e su www.1info.it.

