Redelfi, management company con sede operativa a Genova impegnata nella transizione green e digitale, comunica che, in data 7 luglio 2022, Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator, ha esercitato integralmente l'opzione greenshoe in aumento di capitale, concessa dalla Società in fase di collocamento delle proprie azioni ordinarie, per complessive n. 360.000 azioni ordinarie.

L'opzione greenshoe rientrava tra gli accordi sottoscritti tra la Società e Integrae SIM S.p.A. nell'ambito dell'operazione di IPO. Il prezzo di riferimento delle azioni oggetto dell'opzione greenshoe è pari a Euro 1,25 per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito del collocamento delle azioni ordinarie di Redelfi S.p.A., per un controvalore complessivo pari ad Euro 450.000,00. Il regolamento delle azioni oggetto dell'opzione greenshoe avverrà in data 8 luglio 2022 e per valuta sempre in pari data.

A seguito dell'esercizio dell'opzione greenshoe, sono state collocate complessivamente n. 2.760.000 azioni ordinarie di nuova emissione, al prezzo di Euro 1,25 per azione ordinaria, per un ammontare complessivo della raccolta pari a Euro 3.450.000,00, riveniente dal collocamento di:

n. 2.400.000 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale a servizio dell'IPO;

n. 360.000 azioni ordinarie, corrispondenti a circa il 13% del totale delle azioni ordinarie complessivamente oggetto del collocamento, rivenienti dall'aumento di capitale a servizio dell'opzione greenshoe.

Per effetto, dunque, dell'integrale esercizio dell'opzione greenshoe, il flottante (che include anche una quota di azionisti esistente non sottoposta a lock-up pari allo 0,61% del capitale sociale) è pari al 33,31% e il capitale sociale di Redelfi S.p.A. è rappresentato da n. 8.440.080 azioni ordinarie, prive del valore nominale, detenuto come segue:

|Azionista |Numero di azioni ordinarie |% Capitale Sociale |

|Marinetta s.s. |3.130.940 |37,10% |

|Intersidera s.s. |634.641 |7,52% |

|Gieffe S.r.l. |568.058 |6,73% |

|Davide Sommariva |167.428 |1,98% |

|Alessandro Ivaldi |93.150 |1,10% |

|Domenico Giacobino |89.497 |1,06% |

|Altri soci (con lock-up) |89.497 |89.497 11,19% |

|Flottante |2.811.640 |33,31% |

|Totale |8.440.080 |100,00%|

La Società procederà con la notifica di variazione del capitale sociale presso il Registro Imprese e alla comunicazione al mercato nei termini di legge.

