Redelfi, management company operante nella transizione green e digitale, comunica il lancio del fashion marketplace di upcycling e circular economy della startup innovativa ClyUp S.r.l., di cui detiene una partecipazione pari al 20% tramite la controllata Benvenuto S.r.l.. ClyUp S.r.l., startup innovativa di imprenditoria femminile con sede a Milano, è un circular fashion community marketplace , in cui gli utenti possono creare una vetrina personalizzata di abiti e accessori rielaborati tramite upcycling, un luogo virtuale in cui acquistare e rivendere i capi, con la possibilità di approvvigionamento delle materie prime secondarie necessarie alle rielaborazioni degli utenti. Questa attività vuole sensibilizzare la collettività a ridurre gli sprechi e salvaguardare il pianeta dall'inquinamento della fast fashion. Il marketplace ha anche una forte valenza sociale: una parte degli incassi verrà devoluta a sostegno di progetti di beneficenza e ogni utente potrà avere un proprio spazio per presentare le proprie creazioni.

L'elemento innovativo IT è l'applicazione della tecnologia blockchain che permette di certificare ogni capo al momento della vendita, fissando un "punto zero" in una duplice ottica: rispondere all'esigenza dell'acquirente che vuole conoscere la storia del prodotto acquistato e tutelarlo dal rischio di contraffazione.

Il lancio di questa startup è in linea con i valori intrinsechi di Redelfi a partire dal rispetto dei criteri ESG e fino all'utilizzo di elementi innovativi a supporto della tutela ambientale, presentandosi come una community dinamica e propensa al cambiamento.

Tramite le attività di product management, Redelfi contribuisce all'ideazione di un brand giovane e innovativo, cooperando alla comunicazione di prodotto. Enginius S.r.l., controllata dalla Società, nell'ambito dello sviluppo del marketplace, ha assunto il ruolo di Technology Advisor e Chief Technology Officer, mettendo a disposizione le sue competenze tecnologiche.

Davide Sommariva, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Redelfi ha commentato "In linea con l'attività caratteristica della nostra business unit GreenTech, siamo lieti di supportare questo progetto innovativo perché ClyUp punta al cambiamento sostenibile e all'innovazione di prodotto. Abbiamo approfondito il mondo della fast fashion e della circular economy mettendo a disposizione il nostro know-how per dare al settore un'impronta nuova incentrata sulla blockchain che certifichi la provenienza dei prodotti e aiutare a combattere gli sprechi riducendo la CO2".

Marianna Chiavassa, CEO e Founder di ClyUp "Con Redelfi c'è una sinergia di intenti e competenze che puntano a un cambiamento sistemico del mondo del fashion in ottica ESG, valorizzando la tutela ambientale, la persona in termini di inclusività, giusta remunerazione e tecnologia blockchain, utilizzata al fine di scrivere la storia di ogni creazione".

