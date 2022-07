Di seguito il periodico di analisi e previsione Congiunturaref. di Ref Ricerche:

Lo scenario economico internazionale è stato attraversato da una fase di marcata accelerazione dei prezzi, acuita nei Paesi europei dalle restrizioni all'offerta di gas da parte della Russia. In risposta alla maggiore inflazione, le banche centrali hanno avviato la fase di normalizzazione delle politiche monetarie. Tuttavia, sono bastate le prime mosse delle autorità monetarie per mettere sotto pressione i mercati finanziari.

Il rallentamento della domanda, sovrapponendosi all'aumento dei prezzi delle materie prime, determinerà una frenata dell'economia mondiale. Le evidenze sono più marcate nell'andamento degli indici del clima di fiducia delle famiglie, ma segnali di rallentamento iniziano a interessare le imprese nella maggiore parte dei settori.

In Italia la fase di boom dell'edilizia e la tenuta dell'export hanno consentito all'economia di tenere nei primi due trimestri dell'anno. La fase delle riaperture promette un'estate di ripresa per le filiere del turismo.

D'altra parte, a dispetto del deterioramento del mood, le famiglie italiane non hanno ancora ridotto i consumi, finanziando la spesa attraverso la diminuzione del tasso di risparmio. Anche le imprese, i cui margini di profitto si sono contratti nei mesi scorsi, non hanno rivisto al ribasso i piani di investi- mento.

Nei prossimi mesi sarà fondamentale l'evoluzione del mercato dell'energia, dal quale dipenderà la possibilità che i costi di produzione si ridimensionino gradualmente permettendo all'economia un soft landing. Covid e Russia permettendo.

Adattarsi agli shock *

La fase storica che stiamo attraversando è contrassegnata da cambiamenti formidabili del quadro economico. Le prospettive per i prossimi mesi dipenderanno dall'interazione fra due shock di natura diversa – le ondate del Covid-19 e l'evoluzione della guerra in Ucraina – e l'azione delle banche centrali, che sta per entrare nel pieno della fase di cambiamento di intonazione della politica monetaria.



Gli indicatori congiunturali stanno peggiorando in tutte le maggiori aree, evidenziando così la possibilità di un rallentamento della domanda internazionale. Soprattutto negli Usa, l'economia sta risentendo di un drastico peggioramento delle condizioni finanziarie: tassi d'interesse in aumento, dollaro forte e mercati azionari in contrazione anticipano una frenata della domanda.

Negli ultimi mesi le tensioni nel mercato europeo dell'energia si sono intensificate a seguito della carenza di gas russo dai mercati; l'inflazione è stata più elevata delle attese, e la Bce sta per inaugurare anche da noi il ciclo dei rialzi dei tassi d'interesse.

Guardando alla congiuntura dell'economia italiana, i mesi scorsi sono stati segnati da alcuni andamenti in parte inattesi. Da un lato, a seguito delle tensioni nel mercato dell'energia, si sono manifestate marcate pressioni al rialzo sui prezzi.

Il potere d'acquisto delle famiglie ha quindi subito un marcato arretramento, e di ciò vi è riscontro nell'andamento del clima di fiducia dei consumatori. Tuttavia, i consumi non hanno evidenziato per ora una contrazione di entità comparabile alla perdita di potere d'acquisto delle famiglie. Anche per questo, il mood delle imprese ha evidenziato una maggiore tenuta rispetto a quello delle famiglie.

La tenuta dei consumi può essere in parte ricondotta al fatto che il Governo ha varato alcune misure di contrasto all'impatto dei rincari, e in parte alla normalizzazione dei comportamenti conseguente alle riaperture di molte attività dei servizi, portando a recuperare parte del terreno perduto a seguito delle misure di distanziamento. Questo vuol dire che la spesa delle famiglie è stata finanziata attraverso una diminuzione della propensione al risparmio, un andamento che era ampiamente atteso.

La velocità con la quale il tasso di risparmio delle famiglie si sarebbe ridotto nei mesi scorsi è analoga a quella, altrettanto rapida, con la quale si sono deteriorati i nostri conti con l'estero per effetto della perdita di ragioni di scambio.

Il 2022 è quindi l'anno in cui il saggio di risparmio delle famiglie torna sui livelli pre-pandemia, oltre che quello in cui le partite correnti si portano in deficit dopo nove anni di avanzi. Il peggioramento dei conti con l'estero rispetto agli anni pre-Covid è di oltre 4 punti di Pil, ed è simmetrico al minore risparmio del settore pubblico. Il deficit pubblico, comunque, si dovrebbe mantenere su un sentiero decrescente, dal 5.3 per cento di quest'anno al 4.4 nel 2024. Un andamento condizionato dal rallentamento dell'economia e dalla ripresa della spesa per interessi. Il saldo primario migliorerebbe costantemente, approssimando il pareggio solo nel 2025.

La politica di bilancio italiana, al pari di quella europea, affronta questa fase di difficoltà con maggiore prudenza rispetto a quanto avvenuto con lo shock del Covid-19. Si inizia a guardare ai conti del 2024, quando torneranno a valere i vincoli europei sui saldi di finanza pubblica, anche se probabilmente con criteri diversi da quelli che hanno orientato le politiche degli anni scorsi. Si inizia anche a tenere conto del nuovo ambiente macroeconomico europeo, una volta esauritasi la fase degli acquisti netti di titoli di Stato da parte della Bce. La finanza pubblica italiana è ancora sotto l'attenzione dei mercati, come l'apertura dello spread ci ha ricordato nei giorni scorsi, prima che la Bce ribadisse la prossima predisposizione di uno strumento specifico per contrastare la frammenta- zione del mercato europeo dei titoli di Stato.

Tuttavia, va anche detto che l'Italia negli ultimi anni ha evidenziato una performance economica non distante da quella dei principali partner europei. Questo andamento è in parte riconducibile alla tenuta dell'industria, e in parte, nella fase più recente, al boom delle costruzioni per via dei bonus, che ha a sua volta trainato l'attività del settore manifatturiero. Il boom dell'edilizia è però un elemento di fragilità in prospettiva: potrebbe esaurirsi con la fine degli incentivi e generare un arretramento.

Resta la relativa solidità del settore manifatturiero, legata al lungo periodo di rafforzamento della posizione competitiva iniziato intorno alla metà degli anni duemiladieci. Da questo punto di vista, un segnale incoraggiante è rappresentato dal fatto che, pur in rapida accelerazione, la nostra inflazione ha mantenuto un divario di segno negativo rispetto all'area euro. In generale, in Europa la risposta tradizionale a shock esterni sui prezzi ha visto storicamente modelli differenti nei "Paesi mediterranei" rispetto alle "economie dell'area tedesca". Il rischio era evidentemente quello di una maggiore persistenza dell'inflazione nel primo gruppo, con conseguente perdita di competitività, minore crescita e aumento del premio al rischio sui titoli del debito sovrano. Questo schema, tuttavia, non sembra affermarsi nella fase attuale. L'Italia ha difatti mantenuto tassi d'inflazione più bassi e anche il quadro dal lato delle retribuzioni non evidenzia un disallineamento rispetto ai Paesi europei del centro.

In conclusione, il passaggio congiunturale in corso è complesso perché lo scenario internazionale è difficile. La frenata del 2022 ci porta verso un 2023 problematico, con rischi di recessione legati all'evoluzione della pandemia e della crisi in Ucraina.

Dopo l'emergenza sanitaria, la politica economica dovrà confrontarsi quindi ancora con altre urgenze. Quella energetica è adesso la nuova priorità.

|.LE PREVISIONI IN SINTESI|. |.Previsioni|. |_. |

| |2021|2022|2023|2024|

| | | | | |

|Variazioni % salvo diversa indicazione| | | | |

|Prodotto interno lordo |6.6|2.7|1|1.6|

|lmportazioni |14.2|9|6.4|6.4|

|Consumi finali nazionali |4|1.2|1.6|1.4|

|- spesa famiglie residenti |5.2|2.1|2.2|1.8|

|- spesa PA e ISP |0.6|-1.8|-0.4|0|

|lnvestimenti fissi lordi|17|8.2|2|1.8|

|Esportazioni |13.3|8.6|4.4|6.2|

|Prezzi al consumo (1) |1.8|6.4|2.3|1.3|

|Tasso di disoccupazione |9.6|8.5|8.5|8.4|

|Dati in % del Pil| | | | |

|lndebitamento netto|-7.2|-5.3|-4.8|-4.4|

|Debito PA. |150.8|151|149.3|148.4|

| | | | | |

|(1) lndice intera collettività nazionale| | | | |

(GD - www.ftaonline.com)