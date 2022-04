Nel Regno Unito Markit Economics ha comunicato che ad aprile la stima flash dell'Indice IHS PMI Manifatturiero si attesta a 55,3 punti in crescita rispetto alla lettura di marzo fissata a 55,2 punti e risultando superiore alle attese (53,9 punti). L'indice IHS PMI servizi è atteso a 58,3 punti in rallentamento dalla precedente rilevazione pari a 62,6 punti. (CC - www.ftaonline.com)

