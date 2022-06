di Financial Trend Analysis

Relatech, Digital Enabler Solution Know-how (DESK) Company e PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito del deposito presso il Registro delle Imprese di Milano dell'attestazione, ai sensi dell'art. 2444 del Codice Civile, di avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale sottoscritto e versato a seguito della chiusura del Terzo e ultimo Periodo di Esercizio dei "Warrant Relatech 2019 – 2022", codice ISIN IT0005373292, ricompreso tra il 9 maggio 2022 e il 20 maggio 2022 inclusi.

Nel corso di detto periodo, sono stati esercitati n. *3.458.772 Warrant *e conseguentemente sottoscritte al prezzo di Euro 0,95 per azione (nel rapporto di n. 3 azioni ordinarie ogni n. 2 Warrant esercitati) n. 5.188.158 Azioni ordinarie Relatech di nuova emissione, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Relatech in circolazione alla data di emissione (le "Azioni di Compendio"), per un controvalore complessivo pari a Euro 4.928.750,10.

Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto, versato e liberato) a seguito della suddetta iscrizione, nello schema previsto dal modello T.1 del Regolamento Emittenti.

| |Capitale sociale attuale |Capitale sociale precedente |

| |Euro |N. azioni |Val. nom unitario |Euro |N. azioni |Val. nom. unitario |

|Totale di cui |210.926,24 |42.937.638 |- |159.044,66 |37.749.480 |- |

|Azioni ordinarie |210.926,24 |42.937.638 |- |159.044,66 |37.749.480 |- |

Warrant esercitati

| |N. titoli convertiti/esercitati |Azioni ordinarie di nuova emissione (derivanti dall'esercizio dei n. 3.458.772 Warrant) |

|Warrant |3.458.772 |5.188.158 |

A seguito delle modifiche intervenute sul capitale sociale della Società, per quanto noto, non risultano modifiche alle partecipazioni tali da comportare un cambiamento sostanziale degli azionisti rilevanti o significativi, ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

