di Financial Trend Analysis

Vola al 3,7% il rendimento del BTP decennale italiano dopo la decisione della BCE di alzare di mezzo punto percentuale i tassi d'interesse. Si tratta di una crescita di ben 22 punti base sul valore di ieri e porta lo spread sul Bund tedesco a 238 punti base. Quasi tutti in crescita i rendimenti dei titoli dell'Eurozona, compresi quelli dell'EU Next Gen che crescono di 11 punti base al 2,04% mentre quelli del Bund tedesco aumentano di 4 punti base e si attestano all'1,28 per cento.

(GD - www.ftaonline.com)