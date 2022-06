Renergetica S.p.A. ("Società" o "Renergetica"), società quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (BIT: REN), operante nello sviluppo di progetti da fonti rinnovabili sul mercato internazionale, titolare di un proprio portafoglio impianti e attiva nella vendita di servizi di asset management oltre che nell'innovativo mercato dello smart-grid, rende noto di aver formalizzato con la società Edison Renewables S.p.A. (Edison Renewables), operatore leader in Italia nella produzione di energie rinnovabili, i primi contratti di opzione propedeutici alla vendita di sei progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva pari a circa 100 MWp localizzati tra nord, centro e sud Italia. La firma dei suddetti contratti d'opzione si inserisce nell'ambito del più ampio accordo, di durata pluriennale e ampliativo rispetto a quello già sottoscritto nell'aprile 2020 con Edison per lo sviluppo di progetti fotovoltaici in Italia (come comunicato in data 22 marzo 2022). Tramite questi accordi Renergetica ha ceduto i diritti di esclusiva sui sei progetti a fronte del versamento degli anticipi da parte di Edison, come previsto nei contratti. Stefano Giusto, Amministratore delegato di Renergetica S.p.A., ha cosi? commentato la sigla dei sei contratti di opzione con Edison: "La stipula di questi sei contratti di opzione rappresenta un segnale chiaro che consolida la partnership e costituisce motivo di grande soddisfazione per i nostri azionisti. L'alleanza che ci vede accanto a Edison Renewables, come partner qualificati nello sviluppo di grandi impianti da fonti rinnovabili, dura ormai da anni e anche attraverso di essa abbiamo l'opportunità di pianificare il futuro ponendoci obiettivi di sviluppo sempre più importanti e ambiziosi". Marco Stangalino, Vicepresidente Esecutivo Power Asset di Edison, ha commentato: "Edison è lieta di rafforzare con questa operazione la partnership di lungo periodo con Renergetica Spa, confermando l'interesse a proseguire il percorso di crescita nel settore fotovoltaico per mettere a servizio del Paese energia pulita e contribuire alla sua transizione energetica. Per Edison, l'implementazione di alleanze selettive e strategiche come questa è un fattore decisivo al fine di raggiungere i target di sviluppo rinnovabile al 2030 che prevedono di portare la capacità eolica e fotovoltaica installata da 1,1 GW a 4 GW".

