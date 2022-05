Renergetica S.p.A. (di seguito per brevità "Renergetica" o la "Società"), società quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (BIT:REN), operante nello sviluppo di progetti da fonti rinnovabili sul mercato internazionale, titolare di un proprio portafoglio impianti e attiva nella vendita di servizi di asset management oltre che nell'innovativo mercato dello smart-grid, comunica, previa verifica della sussistenza delle condizioni descritte nel relativo regolamento, l'assegnazione a titolo gratuito di n. 8.200 azioni ordinarie in seguito alla maturazione della prima tranche del "Piano di Incentivazione 2021-2024" ("il Piano"), già approvato dall'Assemblea dei soci in data 16 novembre 2021, ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile. Tutte le azioni, di nuova emissione, sono state assegnate gratuitamente in data odierna ai dipendenti della Società ai sensi dell'art 3 del "Regolamento Piano di Incentivazione 2021-2024", mediante aumento a titolo gratuito del capitale sociale, attraverso l'utilizzo di riserve disponibili, per complessivi Euro 1.121,41. Con l'aumento di capitale precedentemente illustrato, Renergetica S.p.A. ha dato la prima concreta esecuzione al "Piano di Incentivazione 2021-2024", adottato con delibera assembleare dello scorso novembre e approvato dal Consiglio di Amministrazione nel suo testo finale in data 28 gennaio 2022. Il Piano costituisce uno strumento di incentivazione, fidelizzazione ed attrazione dei dipendenti della Società ed è volto a realizzare un diretto coinvolgimento di tutti quei soggetti coinvolti nel processo di crescita e sviluppo della stessa. ""La scelta di premiare le nostre risorse umane, composte in egual misura da uomini e donne, con l'adozione di questo piano - ha commentato Stefano Giusto AD di Renergetica S.p.A. - ha per noi un duplice valore, in particolare lega la remunerazione alla creazione di nuovo e diretto valore per la Società nel medio periodo, e al contempo allinea gli interessi dei dipendenti a quelli degli azionisti e degli investitori. Con l'introduzione di politiche di retention e di attraction desideriamo, infatti, attrarre e fidelizzare ulteriormente le risorse a nostra disposizione e incentivare la durata del loro rapporto con la nostra Società". A seguito della suddetta assegnazione e dell'attestazione di avvenuta variazione depositata e iscritta presso il competente Registro delle Imprese di Genova, il nuovo capitale sociale è pari ad euro 1.106.951,14 e il numero di azioni ordinarie complessivo è pari a 8.094.298.

