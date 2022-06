Renergetica S.p.A. ("Società" o "Renergetica"), società quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (BIT: REN), operante nello sviluppo di progetti da fonti rinnovabili sul mercato internazionale, titolare di un proprio portafoglio impianti e attiva nella vendita di servizi di asset management oltre che nell'innovativo mercato dello smart-grid, rende noto che il CDA ha votato all'unanimità l'adozione del Modello di organizzazione gestione e controllo predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Tale modello è lo strumento privilegiato per esimere una società dalla responsabilità amministrativa per determinati reati commessi (o tentati) nell'interesse o a vantaggio degli stessi enti, da soggetti che rivestono all'interno dell'organizzazione aziendale, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o di direzione, nonché da coloro i quali siano sottoposti alla vigilanza e/o al controllo di questi ultimi. L'approvazione del Modello 231 permette alla Società nel complesso di rafforzare il proprio sistema di controllo interno e di governo a tutela di tutti gli stakeholder nonché di definire i valori e principi ai quali ispirano la propria azione al fine del raggiungimento dei relativi obiettivi. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli art. 6.4-bis e 6.1 (b) del D.Lgs. n. 231/2001 ha inoltre nominato l'Organismo di Vigilanza nella persona dell'Avv.to Carlo Grignani, con il compito di vigilare sulla corretta implementazione, efficacia ed osservanza del Modello 231 all'interno della Società nonché di curarne il relativo aggiornamento. A tal riguardo, l'Avv.to Grignani risulta in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione richiesti ai sensi del Modello 231 e rimarrà in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che scadrà il 31 dicembre 2023, salvo espressa rinuncia o revoca. Contestualmente, il Consiglio di Amministrazione, presieduto dall'Amministratore Delegato, Stefano Giusto, ha approvato la nomina a Direttore Generale dell'Avv. Stefano Cavassa e di Chief Financial Officer della Dr.ssa Chiara Falco. Stefano Giusto, Amministratore Delegato di Renergetica S.p.A., ha così commentato: "Sono molto soddisfatto della scelta di adottare il Modello 231 che rappresenta un nuovo e importante passo avanti compiuto dall'azienda in ottica ESG. Questo traguardo, raggiunto dopo alcuni mesi di lavoro, arriva tra l'altro in concomitanza con la nomina di due giovani professionisti in ruoli chiave della società, cosa che non può che rendermi particolarmente orgoglioso poiché è la dimostrazione che in Renergetica S.p.A. le risorse umane vengono supportate e stimolate a intraprendere percorsi di crescita il cui esito oggi è sotto gli occhi di tutti"

