REPLY [EXM, STAR: REY] annuncia di aver siglato un accordo per l'acquisizione del 100% di FINCON Unternehmensberatung GmbH (www.fincon.eu) - società di consulenza tedesca leader in progetti di trasformazione digitale per il settore bancario e assicurativo.

FINCON, con sede ad Amburgo, è una società di consulenza specializzata sui processi ed i sistemi core nel settore dei servizi finanziari, come il mobile banking, i pagamenti, il CRM bancario, il sistema di controllo interno e la compliance, BIPRO e i sistemi assicurativi. Tra i clienti di FINCON ci sono i principali istituti bancari e assicurativi tedeschi e la maggior parte delle Sparkasse tedesche.

L'investimento in FINCON rientra nella strategia di crescita internazionale di Reply, in particolare in Germania, un mercato dove Reply è già leader nella consulenza, nella system integration e nei servizi digitali.

I fondatori e i managing directors di FINCON entrano nel Gruppo Reply con il ruolo di "Partner" e avranno il compito di sviluppare le attività di FINCON in Germania.

"FINCON - ha dichiarato Mario Rizzante, Presidente di Reply - coniuga una grande competenza nei processi bancari e assicurativi con una costante attenzione all'innovazione tecnologica. Con FINCON il nostro obiettivo è quello di espandere la presenza di Reply nel settore bancario e assicurativo tedesco, focalizzandoci, in particolar modo, sui progetti di trasformazione digitale, un'area in cui tutti i principali operatori del settore stanno concentrando la maggior parte dei loro investimenti."

Frank Dünnleder, CEO di FINCON, ha commentato: "Siamo entusiasti di entrare a far parte del network Reply in qualità di società di consulenza leader nel settore dei servizi finanziari in Germania. Il forte impegno per le persone, la cultura e l'attenzione al cliente che caratterizzano Reply si adattano perfettamente alla nostra cultura aziendale. Come parte del network Reply, possiamo beneficiare della forza innovativa e della creatività dell'intero gruppo, che ci permetterà di supportare ancora meglio i nostri clienti con soluzioni e servizi all'avanguardia."

Il perfezionamento della transazione è soggetto al soddisfacimento di alcune condizioni, tra cui l'autorizzazione da parte del Bundeskartellamt (l'Ufficio federale tedesco per la concorrenza). Il completamento è previsto verso la fine di giugno 2022.

